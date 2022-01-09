Bir numaralı sorun Beştepe’dekiler

DEVA Partisi’nin İstanbul Beşiktaş 1. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin bir numaralı sorunu şu anda ülkeyi yönetenlerdir. İktidar kendisini iyice Beştepe’ye hapsetmiş durumda. Sokağın derdini bilmiyor. Koskoca ülkenin kaderi, Beştepe’nin etrafında kümelenen dar bir grubun günlük, anlık çıkarlarına endekslendi. Çünkü onlar kuvvetli bir lobi. Cumhurbaşkanı sadece onların sesini duyuyor. Onlar Beştepe’de sağda solda etrafta, telefonun ucunda. İstikrar deyince, ‘Koltuğumda istikrarlı bir şekilde oturayım’ diyorlar. Güvenden anladıkları da sadece kendi iktidarlarının güvenliği” ifadelerini kullandı. İstanbul - Anka

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