Bırakın, ihtiyaç sahiplerine ulaşsın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ‘bloke bağış paraları’ için, “Bırakın ihtiyacı olan insanlara ulaşsın” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir tv programında bloke konulan bağış paralarıyla ilgili olarak “Mahkemeye başvurumuz var. Hâlâ mahkemenin adaletli bir şekilde karar vereceğine inanıyoruz ve bu süreci sonlandıracağını düşünüyoruz. Ne yazık ki bu, siyasî kibir üzerinden verilmiş bir karardır” dedi.

İmamoğlu, tv programında, “Engellenen bağış kampanyanızda toplanan ve bloke edilen paralar, daha sonra sahiplerine iade edildi mi?” sorusuna verdiği cevapta,

“Hayır, iade edilmedi. Mahkemeye başvurumuz var. Hâlâ mahkemenin adaletli bir şekilde karar vereceğine inanıyoruz ve bu süreci sonlandıracağını düşünüyoruz. Ne yazık ki bu, siyasî kibir üzerinden verilmiş bir karardır. Bu kararın son verilmesi gerekir. Bakın sabırla bekledim. Uzun zamandır bu konuda hiç konuşmuyordum ama Ramazan ayında sordunuz ve içimi acıtıyor. Gerçekten içimi acıtıyor. 100 lira, 200 lira, 300 lira fatura ödendiğinde ne denli mutlu olduğunu gördüğüm aileler İstanbul’da on binlerce var. O parayla kimleri mutlu edeceğimizi hissettiğimde, içim sızlıyor. Kızıyorum da biraz açıkçası. Kardeşim, bizi yargılıyorsanız zaten, soruşturma açtınız; yargılayın. Ama bırakın bağış yapmış insanların paraları, bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşsın. Ayıptır, yazıktır, günahtır; başka bir şey demiyorum.”

