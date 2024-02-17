AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Eğer AKP belediyesi bizdeyse, büyükşehir bizdeyse kılınıza zarar gelmez. Yoksa kılınıza zarar gelir. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek, biz varsak doğal gaz var. Biz yoksak doğalgaz yok” dedi.

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, “Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla buradan Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz; Cumhurbaşkanı şu anda AK Partili Erdoğan, hükümet onda, dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili bir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu’nun kılına kıl zarar gelmez. Bunu yapacağız. Önümüzdeki dönemde, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Ulubey’i de doğalgaza kavuşturacağız. Bizim olmadığımız bir Büyükşehir Belediyesi kusura bakmayın açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek, biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok.” ifadelerini kullanması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Haber Merkezi

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