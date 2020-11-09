Boş gündemlerle insanımızı yormayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ülkemizin birinci meselesi depremdir. Bu yüzden boş gündemlerle şehirlerimizi ve insanımızı yormaya kimsenin hakkı yok” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6,8 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir’e gitti. İmamoğlu, ziyaretlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le ortak açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, “Biz depremi konuşmalı, sorgulamalı ve çözüm bulmalıyız. Bilmeliyiz deprem doğanın bir gerçeği. İnsanı öldüren şey deprem değil, yine insanın kendi eliyle yaptığı yapılar. Bizim, afet öncesi ve afet sonrası diye konuştuğumuz iki durum var. Şu an afet sonrasındayız, yaraları sarıyoruz ama giden geri gelmiyor. İnsanlarımız ölüyor. Aynı zamanda mal kaybı da yaşıyoruz. İstanbul depremi, özellikle büyük deprem Türkiye’nin bağımsızlık sorunudur. Hem ekonomik olarak, hem can kaybı hem de bize kaybettireceği motivasyon kaybı olarak. Bizim afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almamız lâzım” dedi.

Yok hükmünde kanunlar var

Depremden önce yapısal sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanı ile en yakın zamanda görüşüp bu konuyu ele almalıyız. Bir kanun tasarısının üzerinde hep beraber çalışmalıyız. Şu an yok hükmünde kanunlar var. Derhal bu konutları, insanlara mezar olacak değil yaşam anlamında teminat olacak yuvalara dönüştürmeliyiz. Yoksa depremin ardından insanlara ‘siz de sağlam evlerde oturun’ demenin hiçbir anlam ifade etmediğini siz de biliyorsunuz. 5 Kasım’da Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı sayıyı vereyim size, ‘18 yılda 975 bin bina yaptık TOKİ eliyle’ diyor. Ardından açıklama yapıyor ‘6 milyon 750 bin güçlendirilmesi gereken bina daha var Türkiye’de’. Bu rakama baktığınız zaman ne lâzım bize biliyor musunuz? -18 yıllık performansı ele aldığımız zaman- Bir 110 yıl daha. 110 yılda kaç tane deprem yaşayacak bu ülke?”

Bir araya gelmekten korkmayın

Deprem Konseyi meselesini önemsediklerini söyleyen İmamoğlu, “İşin içinde herkesin olmasını önemsiyoruz. Bu işin partisi, siyaseti, görüşü yok. Bir araya gelmekten korkmayacak hiç kimse. Depremi konuşacaksak o masaya oturamayacak siyasetçi var mı yok. Bu işin partisi yok. Bir araya geleceğiz. Hiç kimse bir araya gelmekten korkmayacak. Ülkemizin birinci meselesi depremdir. Bugün bir virüsle mücadele ediyoruz. Bu bir gün geçecek ama deprem vardı var olacak. Bu yüzden boş gündemlerle şehirlerimizi ve insanımızı yormaya kimsenin hakkı yok. Bir tane boş gündem söyleyeyim. Kanal İstanbul mesela. Yapılmaması için bin tane sebep söylüyoruz ama yapılması için bir sebep söyleyen yok. İzmir’de canımız yanmış İstanbul’da diken üstündeyiz, ama hâlâ Kanal İstanbul. Bu ülkeyi boş gündemle yormaya kimsenin hakkı yok. Afet var ama bir insanımızın burnu bile kanamasın. Çocuklarımızın umutları asla kırılmasın” dedi.

İzmir - Anka