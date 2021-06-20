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20 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Böyle çürümüşlüğe hiç şahit olmadık

20 Haziran 2021, Pazar 21:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde böyle bir çürümüşlüğe hiç, ama hiç tanık olmadık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasını, Türkiye’deki ilişkilerini hatırlatarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yargının çalışmadığını belirterek, şunları söyledi: “Yargı çalışmıyorsa, savcılar yasadışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa, o ülkede adalet yoktur. Yani, Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidar yargı üzerine kurduğu hegemonya dolayısıyla, yargı görevini yapmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? ‘İvedi’ kararıyla hacizleri kaldıran dönemin Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Adalet Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak nasıl gitti? Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’de at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa, arkasında ciddî bir siyasî güç vardır.”

Niye soruşturma açamıyorlar?

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu konuda konuşması gereken kişi, en tepede, bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı, ‘bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’ diyor. Bakanını çağırıp, ‘ya bu siyasetçi kimdir kardeşim’ diye soru dahi sormuyor. Bu soruyu sormayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Belki tazminat dâvâsı açarsa, iki kez tekrarladı diye de dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sesiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar, aksini söylesinler. ‘Biz ortak değiliz, soruşturma açtık’ desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var her halde. Türkiye’de böyle bir çürümüşlüğü hiç, ama hiç görmemiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde böyle bir çürümüşlüğe hiç, ama hiç tanık olmadık. Hırsızların, yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin baş tacı yapıldığı bir ülkeyi ne zaman gördük? Böyle bir Türkiye’ye ne zaman tanık olduk?”

Hepimizin ortak görevi

“En tepedeki konuşmuyor, neymiş efendim yer altı dünyasının çeteleri konuşur, biz muhatap olmayız. İçişleri Bakanı yer altı çetelerinin üyesi mi?” diye soran Kılıçdaroğlu, “O söylüyor. Senin bakanın söylüyor, sen ses çıkarmıyorsun. ‘Kim bu siyasetçi’ demiyorsun. O siyasetçiyi her gün, her hafta görüyorsun, seninle aynı masaya oturuyor. Herkesin bildiği siyasetçiyi kimse seslendiremiyor. (…) Elin başbakanı sabah kahvaltısını acaba hazineden mi ödedi diye tartışılır, 300 Euro’luk bir para dolayısıyla kıyamet kopar. Ya milyar dolarlar oynuyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Şu soygun düzenine bakın. Böyle bir düzene tanık olmadım. Sizlerin de tek tek sorumluluğu var gazeteci arkadaşlarım. Çünkü siz kaleminizi halk adına kullanıyorsunuz, halkın çıkarları için kullanıyorsunuz, yolsuzluklara karşı kullanmak zorundasınız. Türkiye’yi haramilerden kurtarmak hepimizin ortak görevi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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