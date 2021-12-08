Böyle otoriter bir rejim kabul edilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın ekonomi için uygulamaya çalıştığı belirtilen “Çin modelinin” bir safsatadan ibaret olduğunu söyledi.

Kısa Dalga'da Beril Eski'nin sorularını cevaplayan Davutoğlu, Çin’i ve Türkiye’de uygulamaya konulduğu belirtilen ekonomi modelini, şöyle değerlendirdi: "Çin hiçbir demokrasinin olmadığı, Mao Kültür Devrimi'nden kalan otoriter bir yapıyla bunu yürüttü. Türkiye'de böyle bir otoriter yapı kurabilir misiniz? Kursanız bu halk, 200 yıldır -ilk seçim, muhtarlık seçimleri 1800’lerin başlarında yapıldı- o günden bugüne demokrasiye alışmış bir halk, böylesine bir fakirleşmeyi kabul edebilir mi? Böylesine bir otorite rejimi kabul edebilir mi?” Haber Merkezi

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