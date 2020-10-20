"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bu tablonun sorumlusu kim?

20 Ekim 2020, Salı 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

 Açlık sınırının altında milyonlarca kişinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,  “Çubuk’tan bir ka- dın yardım için arıyor. “Çok zorda olmasaydım aramazdım. İki aylık çocuğumu doktora götürdüm. Çocuğun hiç gelişmediğini ve böyle devam ederse çocuğumu Çocuk Esirgeme Yurdu’na alacaklarını söylediler. Çocuğumu şekerli suyla besliyorum sütüm kesildi’ dedi. Böyle milyonlar var. Saray’ın halka, işsizle bir işi yok. Onlar dünyayı toz pembe görüyorlar. Geleceği Türkiye’de değil yurt dışında arayan bir gençlik var. Ankete göre gençlerin yüzde 62,5’i yurt dışında yaşamak istiyor. Bu tablonun sorumlusu kim? Eylül’de yapılan ankette size kalıcı olarak başka bir ülke vatandaşlığı verse Türkiye’yi terk eder misiniz sorusu soruldu. Yüzde 64’ü giderim diyor. Böyle bir gençlik yetiştiriyorlar. Bundan daha büyük beka sorunu olur mu?” diye konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?

    Mobilyada ham madde krizi

    Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

    Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı

    Fransa, Filistin yanlısı 'Şeyh Yassine Kollektifi'ni kapatacak

    Küresel salgının son 24 saatinde dünya genelinde neler yaşandı?

    Son 24 saatte 1894 vatandaşa daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Zengilan kent merkezi ve 24 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    5'inci ve 9'uncu sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor

    'Bir oldubittiye boyun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı'

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 225 bini geçti

    Ukrayna Devlet Başkanından 'Türkiye' açıklaması

    Çin'den aşı açıklaması

    Bu tablonun sorumlusu kim?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    BAE, İsrail'de büyükelçilik açmak için başvuruda bulundu

    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Merkel'den DEAŞ açıklaması

    Mustafa Şentop: Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir

    İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden erken seçim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Grup şöhreti
    Genel

    Mobilyada ham madde krizi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemide ev hanımlığı dersleri
    Genel

    Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Bitcoin’in risk, yasallık ve cevaz durumu
    Genel

    Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.