CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Açlık sınırının altında milyonlarca kişinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Çubuk’tan bir ka- dın yardım için arıyor. “Çok zorda olmasaydım aramazdım. İki aylık çocuğumu doktora götürdüm. Çocuğun hiç gelişmediğini ve böyle devam ederse çocuğumu Çocuk Esirgeme Yurdu’na alacaklarını söylediler. Çocuğumu şekerli suyla besliyorum sütüm kesildi’ dedi. Böyle milyonlar var. Saray’ın halka, işsizle bir işi yok. Onlar dünyayı toz pembe görüyorlar. Geleceği Türkiye’de değil yurt dışında arayan bir gençlik var. Ankete göre gençlerin yüzde 62,5’i yurt dışında yaşamak istiyor. Bu tablonun sorumlusu kim? Eylül’de yapılan ankette size kalıcı olarak başka bir ülke vatandaşlığı verse Türkiye’yi terk eder misiniz sorusu soruldu. Yüzde 64’ü giderim diyor. Böyle bir gençlik yetiştiriyorlar. Bundan daha büyük beka sorunu olur mu?” diye konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi