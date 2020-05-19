Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan haftalık bilgilendirme toplantısında gündemi değerlendirdi.

Davutoğlu, iktidarın yürüttükleri siyasî çalışmalardan endişe duyduğu için erken seçim tartışmalarını gündeme getirdiğini savunarak “Hodri Meydan” dedi. Davutoğlu şunları söyledi: “Biz Gelecek Partisi olarak, zamanı ne olursa olsun, seçimlerden, milletimize gitmekten endişe duymuyoruz. Gerçekten niyetiniz erken seçimse “Hodri Meydan”, buyurun seçime gidelim. Yok eğer, darbe olmadı, erken seçim ile milletin gerçek gündemini değiştirelim gibi günübirlik kaygıların peşindeyseniz, bu tür ucuz manipülasyonlarla milletimizin enerjisini tüketmekten vazgeçin.” İktidarın gidişinin göründüğünü savunan Davutoğlu, “İstediğinizi yapın, bize seçim kanunu üzerinden tuzaklar kurun, baskın seçim düşünün bu işin sonu değişmeyecek. Millete numara çekilmiyor. Millet yapmaya çalıştığınız hile hurdayı görüyor. Bütün medyayı kontrol etmenize rağmen, millet numaralarınızı ve hilelerinizi görüyor. Numaralarınız ve hileleriniz göründükçe de sözünüzün bir kıymeti harbiyesi olmuyor.”