Cemaatler var olmaya devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kimin inanıp inanmadığı, kimin nereye gönül verip vermediği ilgi ve merak sahaları içinde olmadığını belirterek, “Herkesin, yasalar kapsamında ve maşeri vicdan sınırları içinde hür ve müstakil hareket etmeye, inanç hürriyetini sonuna kadar yaşamaya hakkı vardır. Tarikat ve cemaatler, devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra, sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edeceklerdir” dedi.

Partisinin grup toplantısında geçtiğimiz hafta Salı günü, yükseköğrenimini Elazığ’da sürdüren Enes Kara isimli bir üniversite öğrencimizin yüksek bir binadan atlayarak intihar etmesinin her yönüyle konuşulmuş, tartışılmış, hatta siyasî ve ideolojik önyargılarla istismar edildiğini söyleyen Bahçeli, “Bahanesi ne olursa olsun, bir gencimizin girdiği ruhî bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür. Niyazım, Rabbim’in merhamet ve rahmetiyle muamele etmesidir. 20 yaşındaki Enes, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bir dairenin bulunduğu apartmanın yedinci katından kendisini boşluğa bırakmış, daha öncesinden yayımladığı videoda da ailesinin zoruyla bir cemaat yurdunda kaldığını ifade etmişti. Bu elim intiharın ruh sağlığı kısmıyla ilgili detaylı görüş paylaşacak değiliz” diye konuştu. Ankara - Fatih Karagöz

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