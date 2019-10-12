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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

CHP: Darbe anayasasıyla reform olmaz

12 Ekim 2019, Cumartesi 10:15
CHP, TBMM’de ilk 10 maddesi kabul edilen yargı paketinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 10 maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özkoç, “Yargı Reformu Paketi diye getirdikleri pakete reform diyemeyiz. Reform olabilmesi için darbe hukukundan arındırılmış bir Anayasa olması gerekiyor. Toplumun beklentilerini karşılayan özgürlükçü bir Anayasa olmalıydı ancak bunu sağlayamadılar” dedi.

"AKP kendi bildiğini yaptı"

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren metin taslak aşamasındayken AKP Grup Başkanvekilleri ile görüştüklerini ve darbe hukukundan arındırılmış Anayasa düzenlemesinde ısrarcı olduklarını ifade ettiklerini söyleyen Özkoç, “AKP bunun yerine kendi bildiğini yaptı. Kabul edilen maddeler ve görüşülecek maddelerde birçok anti demokratik düzenleme bulunuyor” diye konuştu.

Kabul edilen maddelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özkoç, şunları söyledi: “Örneğin haklarındaki idari veya adli işlemler lehine sonuçlansa da pasaportları iptal edilenlere, kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaportları verilebilecek. Bir kişi yargıda beraat ettiyse İçişleri Bakanlığı’nın onayını neden bekliyorsunuz? Güçler ayrılığı olması gereken bir ülkede yargı beraat kararı vermişse yürütme o kararı uygulamak zorundadır. Yürütme, yargıyı onaylayan boyuta gelirse düzenleme içi kof bir paket haline dönüşür. Bu ve benzeri birçok maddeyi AYM’ye taşıyacağız.

Bunlar sadece basit birer madde değil. Burada yargıya bakış açısı var. Yargıyı denetleyen yürütmenin tahakkümü var. Paketin Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir paket olmadığını, bunun en doğrusunun anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi olduğunu söyledik. Siyasi partiler bir araya gelmeli ve ortak bir çalışma yapmalı.”

Türkiye yargısında yaşanan sorunların savaşın gölgesinde çözülemeyeceğini de ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Tüm dünyayı ilgilendiren bölgesel bir savaşın içerisindeyken reform konuşmak hiçbir koşulda doğru olamaz” diye konuştu.

"Meclis Başkanı ne iş yapıyor?"

Suriye’ye yönelik askeri operasyonu da değerlendiren Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, ‘milletvekillerini ciddiye almadığını’ ifade etti. Erdoğan’ın siyasi parti genel başkanlarıyla bir dakikalık telefon görüşmesi dışında operasyon hakkında bir görüşme yapmadığını buna karşılık AKP il başkanlarını bile bilgilendirdiğini ifade eden Özkoç, “Erdoğan Meclis’i ciddiye almıyor olabilir ancak Meclis Başkanı ne iş yapıyor? Onun görevi bizzat milletvekillerini bilgilendirmek değil midir? TBMM Başkanı, bu çarpık sistemde Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i ciddiye almaması uygulamasına alet olmaktadır” dedi.

Etiketler: anayasa, darbe, reform, CHP
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