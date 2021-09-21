Cumhur’da dar bölge çatlağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yapacağı ziyaret öncesinde bir kez daha “yüzde 7 seçim barajını” da öngören Siyasî Partiler Yasası ile seçim yasalarında yapılacak düzenlemenin en kısa sürede TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

Ancak AKP ve MHP’nin ortaklaşa üzerinde çalıştığı yasa teklifleri için MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri” tartışmalarına son noktayı koydu. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, kulislerde, Bahçeli’nin, “dar ve daraltılmış bölge seçim sisteminin uygulanması durumunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki etnik yapıların ve aşiretlerin güçleneceği” uyarısında bulunduğu ifade edilirken, “bu nedenle AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim yasaları teklifinde de dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerinin uygulanmasından vazgeçildiğinin” altı çiziliyor.

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