Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da erken seçim çağrısı mı yapacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrısı yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Daha önce AKP saflarında yer alan, şimdi ise altılı masada bulunan partilerden birinin üst düzeyde görev alan bir isim, böylesi bir plandan haberdar olduklarını ve planın altılı masanın liderleriyle de paylaşıldığı bilgisini verdi. Artı Gerçek’in haberine göre, Ankara kulislerinde konuşulan senaryoda; Erdoğan 15 Temmuz’da yani darbe girişiminin yıldönümünde erken seçim açıklaması yapacak. Fakat Erdoğan’ın seçim kararının alınmasını Meclis’e bırakacak. Haberde, Eylül ikinci yarısı ya da Ekim ayının ilk yarısına denk gelecek şekilde seçim kararı alınabileceği söyleniyor. Erdoğan’ın seçim kararı almasının en önemli nedenlerinden birinin ekonomideki kötü gidişat gösteriliyor. Haber Merkezi

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