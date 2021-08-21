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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

21 Ağustos 2021, Cumartesi 20:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki iş birliğini de artırmak gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki mevcudiyetinin yanı sıra doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olan Mahmur ve Sincar'da da varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK terör örgütünün ve uzantılarının kullandığı bu yere düzenlenen son operasyonda, öncekilerde olduğu gibi, sadece örgüt mensuplarının hedef alındığını, vurulan hedefin terör örgütünün iddia ettiği gibi hastane veya sağlık merkezi değil, örgütün barınma yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın köşeye sıkıştıkça bu tür yalanlara daha fazla sarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri yetenekler bakımından ulaştığı üst düzey seviyeyle birlikte bu operasyonlarda yüksek bir hassasiyet gösterdiğine işaret etti.

AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı
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