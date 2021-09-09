Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi arasındaki telefon görüşmesinde, Afganistan, G20, Libya ve Türkiye-İtalya ilişkileri ele alındı.

Draghi'nin ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Verimli ve dostane görüş alışverişinde, Afgan krizindeki en son gelişmeler ile bölgesel etkilerine ve uluslararası toplumun, G20 de dahil olmak üzere farklı mecralarda olası hareket tarzlarını ele almaya odaklanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Draghi, Erdoğan'ı G20'ye davet etti

Görüşmede ayrıca Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet ettiği aktarıldı.

Zirve 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.