Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

Demokrat Partisi (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Sayın Erdoğan’ın Yargıtay 3. Dairesinin hukuku katleden kararına istinaden verdiği beyanat, sadece Anayasal düzeni değil bulunduğu makamın görev ve yetkisini izah eden ve kendi imzası ile yayımlanan ilgili maddenin çiğnenmesi demektir” dedi.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında 10.07.2018 tarihinde yayımlanan ‘Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ 1. Maddesi Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili net ve açık bir izahatta bulunduğunu hatırlatan Uysal, “Bizatihi AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzası (rıza/oluru) ile yayımlanan bu kararnamenin 1. Maddesinde aynen şöyle deniyordu; ‘Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.’ Bugün Sayın Erdoğan’ın Yargıtay 3. Dairesinin hukuku katleden kararına istinaden verdiği beyanat, sadece Anayasal düzeni değil bulunduğu makamın görev ve yetkisini izah eden ve kendi imzası ile yayımlanan ilgili maddenin çiğnenmesi demektir” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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