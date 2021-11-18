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19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Cumhurbaşkanının oyuncağı oldu

18 Kasım 2021, Perşembe 17:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çorum İskilip ilçe kongresinde konuştu.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘merkez bankası bağımsız’ sözünü eleştirdi. DEVA Partisi lideri, “Bu ülkenin merkez bankası Cumhurbaşkanı’nın elinde adeta bir oyuncağa dönüştü. Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçiye döndü. Laf dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanını değiştiren Cumhurbaşkanı, dün de çıkmış ‘Merkez Bankası bağımsız’ diyor. Yarım saat önce konuştuğunu kendisi yalanlıyor” dedi. Babacan faizle ilgili ise şunları söyledi: “Madem faiz kötü bir şey, neden sıfırlamıyorsunuz? Neden faizi sıfıra indirmiyorsunuz? Öyle nas deyip de insanların gönül dünyasına, vicdanına, kalbine bir dokunup kaçıp gitmek yok. İşte Amerika’da sıfır. Avrupa’da eksi. Madem nas diyorsunuz; neyi bekliyorsunuz? İndirin sıfıra. Kötü kötüdür. Kötünün azı çoğu olmaz. Cumhurbaşkanı’nın bilmediği çok önemli bir konu var: Evet, yüksek faizi hiç kimse istemez ancak faiz de talimatla düşmez.”

Haber Merkezi

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