Cumhuriyet eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Resepsiyonu”nda yaptığı konuşmada, Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA Cumhuriyetin, eşitlik, özgürlük, adalet, ilim, fen olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Değerli dostlarım, sizler de biliyorsunuz; gerçek bir demokrasiyi inşa etmek için yol çetin, zorlu, meşakkatli olabilir. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın demokrasi” dedi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP’nin önceki genel başkanları, CHP MYK üyeleri, CHP PM üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın, CHP milletvekilleri, önceki dönem CHP milletvekilleri; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar; medya temsilcileri, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri katıldı.

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