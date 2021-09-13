Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik bunalımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yaptığı yazılı açıklamada gündemi değerlendirdi.

“Milletimiz maalesef AKP iktidarının yönetim beceriksizliği ve basiretsizliğinin sonucu olarak Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik bunalımını yaşamakta” olduğunu belirten Erdem, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çöktüğü ve bu sistemi getiren AKP-MHP ittifakının da altında kaldığı çok açıktır. Türkiye Cumhuriyeti devlet yönetim sistemi âcilen yenilenmeli ve demokrasinin tam olarak sağlanabileceği Parlamenter Sisteme geçiş yapmalıdır. Biz parti olarak İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmamızı tamamlayıp, kamuoyunun takdirine sunduk. Millet İttifakı olarak hem genel başkan düzeyinde hem de biz sorumlu genel başkan yardımcıları olarak sık sık bir araya geliyor istişarelerimizi sürdürüyoruz. Hatta parlamenter sisteme geçişi savunan diğer partilerle de fikir alış verişinde bulunuyoruz. (...) İlk seçimde de milletimizin teveccühünün sandığa yansıyacağına inancımız tamdır.”