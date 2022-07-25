Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı masaya yeni bir açılım getirdi.

Davutoğlu şunları söyledi: “Şimdi 6’lı masaya birtakım şeyleri söylüyor ya. Ben size iktidarın 6’lı masasını söyleyeyim. Masanın 1’inde bütün iddialarını kaybetmiş AK Parti var. 2’ncisi MHP, Bahçeli oturuyor orada. Erdoğan’a idam sicimi atan Bahçeli. 3’üncüsü ‘Şeytan Ayetleri’nin yazarı, dağıtıcısı Doğu Perinçek. 4’üncüsü bütün bu çarklardan beslenen ihale çeteleri, rant çeteleri, kur korunmalı mevduat altında 200 milyara yakın hazine kaynağını tüketenler bu çeteler. 5’incisi organize suç örgütleri, Mafyalar. 6 sene önce Türkiye’de görülmeyen, adı duyulmayan mafya çeteleri. 6’ıncısı da dış mihraklar. Erdoğan’ın oturup 3-5 milyar swap alabilmek için Uygurları sattığı, Filistin’den vazgeçtiği, Türkiye’nin iddialarından geri adım attığı, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yok saydığı o dış mihraklar.” Haber Merkezi

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