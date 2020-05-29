Değişikliği tartışmak siyasi partilerin işi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda değişiklik hazırlığına ilişkin açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Şentop, “Benim çok fazla konuşmamın uygun olmadığı bir alan” dedi. Siyasi Partiler Kanunu’nun da 1982 Anayasası’na göre hazırlandığına, daha sonra özellikle 1995’te Anayasa’da değişiklikler yapıldığına işaret eden Şentop, şunları kaydetti: “Siyasi Partiler Kanunu’na bakarsanız partilerin kapatılma sebepleri uzun uzun sayılır. İçlerinde şu anda uygulanamayacak olanlar var. Çünkü siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili sebepler anayasa değişikliğiyle çok daraltıldı ve çerçevelendi. Bu anlamda Anayasa’ya esasen aykırı ama Anayasa Mahkemesine götürülmediği için böyle bir tespitin yapılmadığı maddeler de var. Bu bakımdan hükümet sistemi değişikliğinden de sonra bu temel konuları düzenleyen kanunlarda bir çalışma yapılabilir ama bu konu da Meclis Başkanının işi değil. Bu konuda siyasi partilerin görüşmesi lazım.”