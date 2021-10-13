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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Demek ki Soçi’de de kaybetti

13 Ekim 2021, Çarşamba 16:30
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de Suat Toktaş ile Liderler Özel Programının Konuğu oldu.

Suriye’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, “Eğer Suriye’de işler iyi gitmiyorsa, Sayın Erdoğan, Sayın Putin ile Soçi’de oturduğu masada bir şeyleri kaybetmiş demektir. Suriye rejimi, Putin’in yeşil ışığı olmadan hiçbir harekette bulunamaz” dedi. Kendisine gelen bilgiler olduğunu belirten Davutoğlu, “Bana gelen bilgiler, birçok analizden okuduğum, Suriye rejimi İdlib’e dönük Rusya destekli olarak ciddî bir operasyon hazırlığında. Ve biz Soçi’de ne konuşulduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

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