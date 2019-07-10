'Demokrasi âşıklarını dâvet ediyoruz, Demokrat Parti çatısı altında toplanalım'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi ve hürriyet aşıklarını Demokrat Parti çatısı altında toplanmaya davet etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, önceki gün bir gazetecinin “Ali Babacan’ı partinize dâvet eder misiniz” sorusu üzerine, “Elbette. Biz, Türkiye’de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP’nin çatısı Türkiye’de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50’nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz” şeklinde cevap verdi. Uysal, dün twitter hesabından, “Varlık irademiz, elden ele, nesilden nesile dalgalanan Kırat bayrağı, bu en geniş ortak paydada kendini hisseden ve gören tüm vatandaşlarımız, demokrasi ve hürriyet aşıkları, millete hizmet idealinin her devirde taşıyıcıları için açık bir davettir” açıklamasını yaptı. Demokrat Parti geleneğinin Türk milletinin tarihi yürüyüşü içinde olgunlaşan ve berraklaşan, ülkeyi ve devleti yönetmenin en az maliyetli formülasyon olduğunu belirten Uysal, “Demokrat gelenek, her zaman milletimizin, cumhuriyetin, demokrasinin, dinî ve millî değerlerimizin en geniş ortak paydada buluştuğu ve temsil edildiği bir siyasi çizgi olagelmiştir” dedi.

Mücadelemizi günübirlik yürütmüyoruz

Siyasetin kendine has ve tabii işleyişi içinde bir takım siyasi oluşumların yaşanageldiğini ve önümüzdeki süreçte de yaşanacağını vurgulayan Gültekin Uysal şunları söyledi: “DP olarak tavrımız ve sözlerimizi temel değer ve ideallerimizden ziyade konjonktürel dalgalanmalar, düşük profilli rol kapma telaşı ve çabalar üzerinden tanımlamadık ve tanımlamıyoruz. Vakur duruşumuz ve mücadelemizi hiçbir şekilde günübirlik, siyasetin magazinsel gündemi üzerinden yürütmüyoruz. Değişen şartlar önümüzdeki siyasi süreçler için elbette farklı değerlendirmeler ve stratejiler benimsememizi icbar ediyor. Kısa vadede amacımız zamanın ruhunu kavrayan, hızla değişen demografi ve beklentileri içselleştirmiş, yapısal dönüşümler için fikir ve kadro derinliğini, toplumsal hamle enerjisini daha da pekiştirmiş bir siyaseti milletimizle buluşturmaktır.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA