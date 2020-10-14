Demokrasi kazanacak

Demokrat Parti Gemlik Eski İlçe Başkanı Selahattin Ekinci B Gazete’de yayınlanan İsmet Koyuncu İle Gündem programına konuk oldu.

Ekinci, İstanbul seçimlerini örnek göstererek, ülkede gerçek manada seçimler olduğunda demokrasinin kazanacağını söyledi ve Türkiye’nin kurtuluşunun merkez demokrat siyasetle olacağına inandığını belirtti. Ekinci, “Türkçülük, Kürtçülük, Atatürkçülük, dincilikle bir yere varılamaz. İnsanı merkeze alan, emeğe saygı gösteren, hürriyetleri öne alan bir anlayışla siyaseti de demokratlaştırarak, halkın hesap sorabileceği bir şekle dönüştürülmesi gerekir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerini de sıralayan Selahattin Ekinci, “Tek adamlık, eski tabirle şahsî riyaset artık günümüzde ilkel durumdadır. Bu tür yönetimlere bizim sille vurmamız, atmamız lâzım. Tek adam her zaman kandırılabilir. Meclis, meşveret fikri öne çıkmalı. Tek adamlık, dünyada ve tarihte hep olumsuz sonuçlanmıştır” ifadelerini kullandı. İstanbul - Musa Aydın

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