Demokrasi uyandı, geri dönüş yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de düzenlenen mazbata töreninde konuştu.

İmamoğlu, “Bu seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli kırılmalarından birisidir. Ve artık geriye dönüş olmaz. Demokrasi bir kere uyandı mı, özgürlük bir kere hayat buldu mu ondan kimse kaçamaz. Geri dönüş çabaları nafile çabalar olur. (...) Milletin iradesini beğenmeyip kendi isteklerini dayatanların halkın seçilmiş temsilcilerini yok sayıp engellemeye çalışanların, devletin, hukukun, yargının ve demokrasinin ayarlarıyla oynayanların milletin vicdanında yeri olmadığını milletimizin asil tavrı sandıkta tescil etmiştir” dedi. İstanbul - Anka

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