Demokrasinin kolonları kesildi

İBB’YE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNAN DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, BAŞARI HİKÂYESİ KALMAYAN İKTİDARIN DEMOKRATİK REKABETİ YOK ETMEK ADINA ZAMAN AYARLI BİR SÜRECİ İŞLETTİĞİNİ KAYDETTİ.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye başlatılan soruşturma ile ilgili, “Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu ve herkes biliyor anayasayı, yasaları çiğnenerek yargıya talimat verildiğini, bu dava süreçlerinin başladığını” diyen Uysal, “Adını koymamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Cumhuriyet’in 20 yıllık, 22 yıllık bir fetret döneminin sonunda, siyasal İslamcıların, AKP’nin, Erdoğan’ın demokrasi görünümlü oyununun sonuna geldiğimizi tüm vatandaşlarımızın idrak etmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Yarınlarımızı çaldırtmayacağız

“2024 yerel seçimleri sonrası sandıktan artık bir başarı hikâyesi yazamayacağını görenler demokratik rekabeti yok etmek adına planlı bir şekilde zaman ayarlı bir süreci işlettiklerine de şahit oluyoruz. Üzüntümüz ülkemiz adınadır, cumhuriyet adınadır, demokrasi adınadır” diye konuşmasını sürdüren Uysal, “Ama açık yüreklilikle ifade ediyorum. Cumhuriyetin ve demokrasinin kolonları kesilmiş, çatısı çökmüştür. Meşruiyetten ayrılmadan bir dehşet dengesini sivil inisiyatifle, siyasî partilerin önderliğinde önümüzdeki çıkış yolunu organize edecek bir şekilde başta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere ama demokrasiye, cumhuriyete, Türkiye’nin tarihî yürüyüşüne devam edebilmesi adına böyle bir sorumluluk düşüyor. Asla ve kat’a dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağımızı ifade ediyorum” dedi.

Mehmet Kara - Ankara

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