"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Demokrasinin kolonları kesildi

22 Mart 2025, Cumartesi 14:15
İBB’YE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNAN DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, BAŞARI HİKÂYESİ KALMAYAN İKTİDARIN DEMOKRATİK REKABETİ YOK ETMEK ADINA ZAMAN AYARLI BİR SÜRECİ İŞLETTİĞİNİ KAYDETTİ.

Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

BİZİM ÜZÜNTÜMÜZ DEMOKRASİ ADINADIR - DÜNÜMÜZÜ ÇALANLAR, YARINIMIZI ÇALAMAYACAK

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye başlatılan soruşturma ile ilgili, “Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu ve herkes biliyor anayasayı, yasaları çiğnenerek yargıya talimat verildiğini, bu dava süreçlerinin başladığını” diyen Uysal, “Adını koymamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Cumhuriyet’in 20 yıllık, 22 yıllık bir fetret döneminin sonunda, siyasal İslamcıların, AKP’nin, Erdoğan’ın demokrasi görünümlü oyununun sonuna geldiğimizi tüm vatandaşlarımızın idrak etmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Yarınlarımızı çaldırtmayacağız

“2024 yerel seçimleri sonrası sandıktan artık bir başarı hikâyesi yazamayacağını görenler demokratik rekabeti yok etmek adına planlı bir şekilde zaman ayarlı bir süreci işlettiklerine de şahit oluyoruz. Üzüntümüz ülkemiz adınadır, cumhuriyet adınadır, demokrasi adınadır” diye konuşmasını sürdüren Uysal, “Ama açık yüreklilikle ifade ediyorum. Cumhuriyetin ve demokrasinin kolonları kesilmiş, çatısı çökmüştür. Meşruiyetten ayrılmadan bir dehşet dengesini sivil inisiyatifle, siyasî partilerin önderliğinde önümüzdeki çıkış yolunu organize edecek bir şekilde başta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere ama demokrasiye, cumhuriyete, Türkiye’nin tarihî yürüyüşüne devam edebilmesi adına böyle bir sorumluluk düşüyor. Asla ve kat’a dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağımızı ifade ediyorum” dedi.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

Okunma Sayısı: 545
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hayatını Risale-i Nur Hizmetine vakfetmiş Ömer Tuncay Ağabey: Bu hizmet, fedakârlık ve sadâkat ister

    BM: Filistin’de işgal sona ersin

    Prof. Dr. Said Ramazan el-Bûtî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç

    “Çocuklu Cami”ye büyük ilgi

    Üstadın son Ramazan’ı

    Bir günlük kayıp 10 milyar dolar

    Mazlumder: Haklar keyfî olarak askıya alınamaz

    Filistin’den uluslararası koruma çağrısı

    İsrail ateşkesi en az 1000 kez ihlâl etti

    İsrail 5 BM çalışanını daha öldürdü

    Kızıldeniz’de de tansiyon yüksek

    Scholz’dan İmamoğlu tepkisi: Can sıkıcı

    İstanbul’a kayyım ekonomiyi çökertir

    Düşmanına adaletli davranmayanın davası Allah nezdinde boştur

    Demokrasinin kolonları kesildi

    Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyormuş!

    Trump: F-47'ye geçeceğiz

    Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edin, rezervasyonlu şarj istasyonlarını tercih edin

    Kur'ân az sözle geniş hakikatleri anlatır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâma giden yolda Türk-Kürt kardeşliği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu Bediüzzaman’da
    Osman ZENGİN

    Bana bağlanmayın, kitaba bağlanın!
    Cevher İLHAN

    Bediüzzaman’ın “özerklik” ikâzı
    Genel

    Daima yapıcı oldu, talebelerine müsbet hareketi ders verdi
    Sebahattin YAŞAR

    Sen, şuna buna neden sataşıyorsun?
    Faruk ÇAKIR

    Çare sunan âlim
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman duygularımızı ameliyat etti
    İslam YAŞAR

    İttihad-ı İslâm ve ihya-i iman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.