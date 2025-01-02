Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 2024 kayıp yıl

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazze’de insanların soykırıma uğradığını, 2024’ün bu açıdan bile insanlığın kara yılı olduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dünyada, içinde bulunduğumuz yakın bölgelerde ve adı konulmadık bir biçimde Türkiye’de toplumsal, siyasî ve iktisadî yıkımların yaşandığı, milat sayılabilecek bir yılı geride bıraktığımızı söyledi. Uysal, Gazze’de dünyanın gözü önünde insanlığın adeta ABD başta olmak üzere Batılı güçlerin gözetimi altında soykırıma uğradığını, 2024’ün bu açıdan bile insanlığın kara yılı olduğunu söyledi.

İktidar gerçekleri hamasetle örtüyor

Türkiye’nin bir keyfî rejimin hukuksuzlukları, yolsuzlukları ve keyfî kararlarının neticesinde Türk milletinin huzursuzluğa ve yoksulluğa mahkum edildiği bir yılı geride bıraktığını ifade eden Uysal, “AKP iktidarı, dinî/millî değerleri suiistimal ederek hamasetle bu gerçeğin üzerini kapatmaya çalışıyor! Anadolu’da, bu coğrafyada bir kadim dua, temenni vardır. ‘Allah, derdini unutturacak bir dertle sınamasın’ derler. Maalesef, geçen hafta sadece asgarî ücretliye reva gördükleri ile bu duanın kabul olma imkanını bile aldılar vatandaşın elinden. Hayallerini, umutlarını, sağlıklarını, huzurlarını aldıkları gibi” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yağma düzeni son bulacak

DP Lideri Uysal sosyal medya hesabında şunları söyledi: “Aziz milletim; Tek gayretimiz elinizden aldıkları ne varsa sizlere yeniden teslim etmek; sözünüzü, rızkınızı, emeğinizi, umudunuzu, hayallerinizi, gülüşlerinizi. Tek derdimiz sizlerden çaldıkları ne varsa yerine koyabilmek; Cumhuriyetin kazanımlarını, fabrikaları, hedeflerini, adaleti, demokrasiyi. Olacak; bu yağma düzeni son bulacak! Bir umuttur yaşamak! Bütün bu olumsuzlukların son bulduğu, umudumuzu büyüttüğümüz bir uyanış yılı olması temennisiyle 2025 yılının hayırlar, güzellikler getirmesini diliyorum.”

Mehmet Kara - ANKARA