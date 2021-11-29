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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Demokratik göstergelerde iyice geriye düştük

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:30
Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yıkımdan Çıkışın Yol Haritası” başlığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tek kişinin iradesine dayalı bir yönetime geçildi” diyen Davutoğlu, şunları söyledi: “Yetkileri kısıtlanmış olan TBMM adeta devre dışıdır. Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, Kamu yönetiminin ortak karar alma ve koordinasyon kurulları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile yok edildi veya beklenilen işlevlerini yapamayacak bir hale dönüştürüldüler. Kurumların yöneticileri, liyakatli ve görevinin gereğini yerine getirecek yılların birikimine sahip kişiler değil, yandaş sadıklardan oluşan ve yukarıdan gelen talimatları itirazsız uygulayan siyasi hazır kıtalardır. Denetimsizlik, hukuksuzluk, liyakatsizlik ve sadakat, tek kişinin iradesine bağımlılıkla birleşmiş ve bunun sonucunda ülkemiz tüm insani, sosyal, ekonomik ve demokratik göstergelerde her geçen gün daha da geriye düşmektedir.”

Haber Merkezi

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