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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Demokratik rekabeti yok etme hamlesi

17 Nisan 2021, Cumartesi 00:29
CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANMASINA MUHALEFETTEN SERT TEPKİ GELDİ. MUHALEFET LİDERLERİ, “SİYASî İKLİMİ ZEHİRLEME AYARLI, BÜYÜK AYIP, FEZLEKELER DEMOKLES’İN KILICI” SÖZLERİYLE TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ.

SİYASİ İKLİMİ ZEHİRLİYOR

DP Lideri Gültekin Uysal: “Ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmak için yapılan hazırlık, artık Türkiye’de demokratik rekabetin meşru sınırlarını hepten yok edecek bir hamle. ‘Siyasî iklimi zehirleme’ ayarlı!” 

ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK AYIP

SP lideri Temel Karamollaoğlu: “Ana Muhalefet Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır. Tarihimize kara bir leke olarak geçecek.”

FEZLEKELER MUHALEFETİ ENGELLEMEK İÇİN

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: İktidar, yargıyı kullanarak muhalefetin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bu fezlekeleri sallandırıyor. Fezlekeler; vekillerin muhalefet yapmasını engellemek için düzenleniyor.”

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Demokratik rekabeti yok etme hamlesi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmak için yapılan hazırlık artık Türkiye’de demokratik rekabetin meşru sınırlarını hepten yok edecek bir hamle” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özellikle son birkaç gündür CHP’nin il ve ilçe binalarına astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartlarını valilikler kaymakamlıklar eliyle indirmeye çalışması, öbür taraftan da neredeyse Ay’a adam gönderme törenlerine benzer patates ve soğan dağıtım törenleri yapıyor olmaları AKP’nin beyin ölümünün gerçekleştiğini gösteriyor” dedi. 

Siyasi iklim zehirleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının gündeme getirilmesine de tepki gösteren Gültekin Uysal, “Ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmak için yapılan hazırlık artık Türkiye’de demokratik rekabetin meşru sınırlarını hepten yok edecek bir hamle. Dokunulmazlığı kaldırma teşebbüsü ‘Siyasî iklimi zehirleme’ ayarlı! Anlaşılan AKP’de kendini kurtaracak hiçbir demokratik formülün kalmadığına dair bir düşünce hakim olmuş!” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Herkesi hain ilân etmekten vazgeçin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ana Muhalefet Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Fezlekeler üzerinden demokrasimize darbe üstüne darbe vurma girişimleri kabul edilemez! Konuşan, düşünen, sorgulayan, eleştiren, herkesi ‘hain ve suçlu’ olarak gören anlayıştan bir an önce vazgeçilmeli; tarihimize kara bir leke olarak geçecek yeni yanlış kararlar alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Recep Gören- Ankara

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Fezlekeler “Demokles’in kılıcı”

HDP Meclis Grup Başkanvekili Saruhan Oluç; DW Türkçe’ye TBMM Başkanlığı’na yeni fezlekelerin sunulmasıyla “128 milyar dolar” nerede sorusunun doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Oluç, “İktidar, yargıyı kullanarak muhalefetin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bu fezlekeleri sallandırıyor. Adli suçlar dışındaki tüm fezlekeler vekillerin yaptıkları konuşmalarla ilgili. Yargı, vekillerin konuşmasını engellemek istiyor. Fezlekeler; vekillerin muhalefet yapmasını engellemek için düzenleniyor” diyor. Bunun çözüm yolunun tüm toplumsal ve siyasal muhalefetin bir demokrasi ittifakı çerçevesinde ortak hareket etmesinden geçtiğini söyleyen Oluç, HDP’nin de fezlekeler konusunda CHP’ye destek vermekten çekinmeyeceğini söylüyor.

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Hiçbir şekilde hukukî değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, “128 milyar dolara ne oldu?” tartışmalarına ilişkin, “Merkez Bankası’ndan hâlâ herhangi bir açıklama yok. Bu mesele gayri hukukidir. İleri Merkez Bankaları’nın uygulamalarına aykırıdır, bu finansal bir skandaldır, finansal bir soygundur. Bu paranın piyasaya aktarılış tarzı hiçbir şekilde hukukî değildir” dedi. Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası’nın faizleri düşürmemesini eleştirdi. ANKA’da yer alan habere göre, Usta, hükûmetin faizlerin düşürülmesini sağlayacak ortamı hazırlama görevi olduğuna dikkat çekerek, “Hükümet bilinçli bir şekilde projektörleri Merkez Bankası’nın üzerine tutarak sanki bütün olup bitenden, ekonomideki bu kötü gidişatın temel sorumlusu Merkez Bankasıymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu yanlış bir algıdır” diye konuştu. 

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