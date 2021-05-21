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Destek balonu patladı

21 Mayıs 2021, Cuma 18:30
DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketi için, “Destek balonu patladı” ifadelerini kullandı.

Aydemir, destek paketini ‘Dağ fare doğurdu’ sözleriyle niteledi. Açıklanan rakamların ancak 3 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya yeteceğini söyleyen Aydemir, “Esnaf 14 aydır zarar ediyor; kredi, vergi ve diğer giderlerini faizi ile birlikte ödüyor. Hal böyleyken iktidarın sözde destek paketi için ayırdığı 4,5 milyar TL millî gelirin yüzde 1’i bile etmiyor, yüzde 0,6’sı civarında. Yandaş medyada abartılan sözde yardımlar, esnaf ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu meblağ 3-4 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya ancak yetiyor. Dağ fare doğurdu, paket hayal kırıklığı yarattı, destek balonu patladı” dedi.

‘İktidar kaşıkla verip kepçeyle alıyor’

İktidarın bir eliyle verdiğini diğer eliyle aldığını savunan DEVA yöneticisi ve eski TÜİK Başkanı Aydemir, “Kira stopajı yüzde 10’dan 20’ye, KDV ise yüzde 8’den 18’e çıkartılıyor. Bir taraftan kaşıkla küçük meblağlar verilirken, daha fazlası vergi dairelerinde kepçeyle tahsil ediliyor” diye konuştu. Aydemir şunları söyledi: “Yüz bine yakın esnaf kayıtlarını sildirdi. On binlerce esnaf da kayıt dışı çalışıyor. Bu nedenle bu yardımlara ulaşamayacaklar. Hibe desteğini kimlerin alacağı da belirsizliğini koruyor. Soruyoruz: Hibe ödemesi hangi iş kollarına yapılacak? Kimler destek kapsamı dışında olacak? Destek için vergi ve SGK borcu olmaması gibi şartlar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hazırlıksız ve sadece algı yaratmak üzerinden yürüttüğü politika ve uygulamalarından birisine daha şahitlik ediyoruz.”

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