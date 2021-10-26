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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Devlet bir kişiye teslim edilmez

26 Ekim 2021, Salı 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Uluslararası Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından “gri listeye alınmasına tepki gösterdi: “Geliyor terörle mücadele ediyorum vesaire falan filan diye bir sürü lâflar ediyor iktidar kanadı, ama El-Kaide olunca, IŞİD olunca onların banka hesaplarına, para hareketlerine ses çıkarmıyorlar. Sanıyorlar ki dünya görmüyor! Dünya tamamını görüyor ya, sen hangi çağda yaşıyorsun?” Kılıçdaroğlu, “(Osman Kavala açıklaması yapan 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etme talimatına) Vatandaşlarımız böyle garip bir yönetime hiç tanık oldu mu? Bu şunu gösteriyor bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Ederseniz bu tür garip olaylarla yüzde yüz sık aralıklarla karşılaşırsınız” ifadelerini kullandı.

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