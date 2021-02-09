Devlet, gücünü öğrencilerde mi sınayacak?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Uysal ve Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Boğaziçi Üniversitesine ilişkin soru üzerine Uysal, “Boğaziçi meselesini çok tartıştık tartışmaya da devam edeceğiz. Hiçbir ülke kendi başarılı kurumlarını, evlâtlarını ve gençlerini böyle bir tartışmanın içerisinde bilerek ve isteyerek gönül arzu eder ki düşürmesin, ama Türkiye düşürdü” karşılığını verdi. Karamollaoğlu da aynı soruya, “Öğrencilerin hareketlerini bir terör hareketi gibi takdim etmek aslında çok yanlış. Öğrenciler haklı da olabilirler haksız da olabilir, ama bir konuda kendi tepkilerini, düşüncelerini hep birlikte gündeme getiriyorlarsa bunu bir terör faaliyeti gibi görmek, göstermek en büyük hata olur” cevabını verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın “Kimseye devletin gücünü sınamasını tavsiye etmeyiz” sözleriyle ilgili olarak Gültekin Uysal, “Bir devletin herhalde en son gücünü sınayacağı unsur kendi öğrencileridir, kendi evlâtlarıdır. Bu meseleyi de siyasi rekabette ifade ettiğim, cephane haline getirmek, terörize etmek ve kriminalize etmek bir usul ama bu propagandaya, geniş kitlelere çok prim verdiği kanaati içerisinde değilim” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz