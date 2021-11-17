Yüzde 50+1 formülünden geri dönüş olmayacağını savunan Bahçeli’ye AKP kurucularından eski başbakan yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır tepki gösterdi.

Yalçınbayır yüzde 50+1 ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Bahçeli ve kimi AKP’lilerin neden savunduğuna ilişkin DW Türkçe’nin sorularını cevaplarken cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin baştan aşağıya yanlış olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sistemde hem AKP Genel Başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Yalçınbayır, “Devletin başı, bir partinin başı olamaz. Türkiye’de hesap verebilirlik yok, açıklık yok. Sadece iki dudak arasından dökülenler var. Devletin başı herkesi kucaklamak zorundadır. Herkesi kucaklayamayan, kazı-kazan anlayışı doğru değildir. Türkiye’nin bugün hali iyi değildir. Yönetim kalitesi kötüdür” çıkışında bulundu.

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