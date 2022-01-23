Dil koparmak dine saygıyı arttırmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ünlü sanatçı Sezen Aksu’yu hedef alarak sarf ettiği “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” sözlerine cevap verdi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından ‘dil kopartmak’ ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır. Kur’an sureleri ile dalga geçenleri büyükelçi atayıp, Şeytan Ayetleri’ni basmaya kalkanlarla siyasi ortaklık yapıp sonra da dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak da dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değildir.” Haber Merkezi

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