Dink cinayeti Ankara’nın dehlizlerinde kayboldu

HEDEP’in Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önerge üzerine Saadet Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, şöyle konuştu:

“Siyasi kriterlerle nice masumların, düşünce suçlularının hapislerde çürütüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Siyasilere, gazetecilere saldıranların korunduğu bir dönemden geçiyoruz. Organize suç örgütlerinin, katillerin, uyuşturucu tacirlerinin infaz yasası altında örtülü aftan serbest bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hrant Dİnk’in ölmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Dün ise eli kanlı bir tetikçi olan Ogün Samast, iyi halden serbest bırakıldı. Hrant Dink davası geçmişte olduğu gibi maalesef Ankara’nın dehlizlerinde kayboldu. Bu duruma gerçekten üzülmüyor musunuz?” Ankara - Anka

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