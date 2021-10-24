Dışişleri Bakanı istifa etsin

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Erdoğan’ın talimatını uygulama adımı atmaması gerektiği yönünde açıklama yaptı.

Çeviköz, “Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye’nin uluslar arası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanı’nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.