CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da düzenlenen ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.

Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının çalışmalarının yer aldığı fuarı gezen Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, fuardaki incelemelerinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılması çağrısının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hukukun olmadığı, Anayasa'nın ayaklar altına alındığı bir yerde Anayasa Mahkemesine gerek yok açıklamasıdır herhalde bu açıklama. Doğru bir açıklama değil. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım, o kurumların başında da Anayasa Mahkemesi geliyor.

Anayasa Mahkemesinin kararlarını, Anayasa Mahkemesine yapılan atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak Anayasa Mahkemesinin korunması çok önemli. Can ve mal güvenliği, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir, en son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. Dolayısıyla 'Anayasa Mahkemesi'ni gelin kapatalım' demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine AYM'yi eleştirdiği iddiasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu düşüncenin kendi içinde bir tutarlılığı var çünkü Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Sayın Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı. Fazla yorum yapmak istemem ama eğer kişi, 'Erdoğan olmazsa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var' noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bir ittifak olur, olmaz bilmiyorum ama şu anda iki ittifak var, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü ittifak olur mu olmaz mı, onu zaman gösterir." karşılığını verdi.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Ankara'ya yakışan bir fuar. Buna benzer fuarların olması lazım. Ankara bir kültür kenti, öyle olması lazım. Geçmişte Ankara kültür kenti olmaktan biraz uzaklaştırılmıştı, şimdi önemli adımlar atılıyor. Sergiyi gezdim, çok güzel. Keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gelip gezse. Yani kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilse. Ders almak istiyorsa burada sanatçılar var, sanatçılardan ders alabilir." ifadelerini kullandı.