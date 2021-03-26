DP Genel Başkanı Uysal: Soykırım gerçeğini kimse perdeleyemez

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekti.

Uysal, “Çin’de yaşanan bu soykırıma asla ve kata sessiz kalamayız. Orada soykırım yaşandığı gerçeğini kimse perdeleyemez” dedi. Türkiye’yi ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası basına yansıyan fotoğrafı üzerine de Uysal, “Bu fotoğrafı tarihe kayıt düşelim! AK deyip KARAyı yutturanları elbet rehin alınmış milyonlar bir gün hatırlar! yorumunda bulundu. Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Tümtürk’ün, evinden çıkartılmaması hakkında da paylaşım yapan Uysal, “Güya Türkiye’nin ‘en milliyetçi koalisyonu’ ülkeyi yönetiyor! Zalim Çin’in tezlerini savunan çinperestlere TV’leri tahsis edeceksiniz, mazlumların temsilcisi Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Tümtürk’ü düzenbazlıkla eve hapsedeceksiniz! yaparsa Ak Parti yapar!” eleştirisinde bulundu. Ankara – Fatih Karagöz

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