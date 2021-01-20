Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ek ders karşılığı çalışan personelin özlük haklarından yoksun olduğu ve bu sebeple mağduriyet yaşadığını belirtti.

Karaduman şu ifadeleri kullandı: “Ek ders bir istihdam yöntemi olmadığı halde personel ihtiyacını bu yöntemle karşılamaktasınız. Asgari ücretin 2.825 TL olmasıyla birlikte yeni dönemde ek ders karşılığında çalışacak personelin aylık kazancı asgari ücretin altında bir ücrete tekabül edecektir. Bu personellerin büyük çoğunluğunun çeşitli branşlardaki lisans mezunları olduğu bilinmektedir” dedi. Karaduman önergesinde şu soruları yöneltti: Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda ek ders karşılığı çalışan toplamda kaç personel bulunmaktadır? Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda ek ders karşılığı çalışan personele yıllık izin, doğum ve mazeret izni, belli bir süre çalıştıktan sonra tayin hakkı gibi temel hakları sağlayacak herhangi bir çalışmanız olacak mıdır?” Ankara – Ahmet Terzi

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