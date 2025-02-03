AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Ocak ayı enflasyon verileri ile ilgili açıklama yaptı.

Tayyar, “Ocak ayı enflasyonun yüzde 5.03 çıkması, ekonomi yönetimine ciddi bir piyasa uyarısı. Defalarca ifade ettik. Enflasyon kaygısıyla çalışanların ve emeklilerin aylıklarındaki artışı düşük tutarken, kamunun ürettiği mal ve hizmetlerdeki yüksek değerleme oranıyla enflasyonun dizginlenemeyeceği malumun ilânıydı aslında. Bir de kamudaki tasarrufun yeterli ölçüde olmaması. Son dönem artan siyasî gerginliğin belirsizliği körüklediğini, haliyle piyasalara olumsuz yansıdığını eklemeliyim. Lafım ortaya, kim payına düşeni almak isterse…” ifadelerini kullandı. İstanbul - Seyhan Şentürk

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