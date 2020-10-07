"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Emekliler geçinemiyor

07 Ekim 2020, Çarşamba
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Genel Başkan Kazım Ergün ve yöneticiler ile görüştü. 12 milyon emeklinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürer, başta intibak düzenlemesi olmak üzere, sağlıkta katkı payının kaldırılması, taban maaşının ve bayram ikramiyelerin asgari ücret düzeyinde olması, kira ve yakacak yardımı yapılması gibi taleplerin iktidar tarafından  karşılanması gerektiğini söyledi. Gürer, Türkiye’de sayıları 12 milyona ulaşan emeklilerin büyük çoğunluğunun yaşadığı en önemli sorunun geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Gürer, “Maaşları asgarî üretin altında olan milyonlarca emekli, çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor” dedi.  

Pazara gidemez haldeler 

Emeklilerin çoğunluğunun çarşı -pazar alışverişi düzenli yapacak gelire sahip olmadığını  ifade eden Gürer, “Her gün gelen zamlar ile emekli geliri sabit kalınca baş edemez durumdalar. Elektrik ve ısınma giderleri ve kirada olanlar için ekmek iyice küçüldü. Bazı emekliler semt pazarlarına, fiyatlar düşer umuduyla geç saatlerde gidiyor. O zaman bile kilo ile alış veriş yapamaz haldeler. Beslenme, ısınma ve elektrik giderlerinin yanında bir takım elbise dahi alamaz durumdalar” diye konuştu.  Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren pandemiden en ağır etkilenen kesimlerin başında emeklilerin geldiğine dikkat çeken Gürer, “Döviz kurlarındaki artış, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz ve başta temel gıda ürünleri olmak üzere tüm ürünlere art arda gelen zamlar, çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin belini iyice büktü” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum

    2023 hedeflerini boşa çıkardı

    'Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir'

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Azerbaycan: Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı

    Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi: TBMM Genel Kurulu'nda neler konuşuldu?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'eğitim' gündemini değerlendirdi

    Koca: Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var

    İngiltere ve Kanada, Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı yaptı

    Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almak istiyor

    Suriye'de bombalı saldırı: 7 sivil öldü

    Bolu Valisi: Vakalar kontrol altına alınamıyor

    Facebook, Türkiye'de temsilcilik açmamaya karar verdi

    Yunanistan Başbakanından 'Diyaloğa hazırız' mesajı

    Fitch Ratings'ten 'Ermenistan' kararı

    Türkiye ile Almanya arasında 26. randevu

    En iyi akıllı telefon seçildi

    Akşener: Azerbaycan ile ilgili kozlarımızı akıllıca kullanmalıyız

    Parlamento seçim sonuçlarının iptal edildiği Kırgızistan'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk girdabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum
    Ahmet BATTAL

    Yapılan ve tapılan kâğıtlar
    Süleyman KÖSMENE

    Filler, filolar ve semavî tokatlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hastalık, ölüm, göç katar katar
    Faruk ÇAKIR

    Bütün Macron’lar duysun
    Cevher İLHAN

    “Kobani operasyonu” provokasyonu
    Risale-i Nur'dan

    Rahmet-i İlâhiyenin fiyatı, şükürdür
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm ülkelerindeki krizleri kim çıkarıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.