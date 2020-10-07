Emekliler geçinemiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Genel Başkan Kazım Ergün ve yöneticiler ile görüştü. 12 milyon emeklinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürer, başta intibak düzenlemesi olmak üzere, sağlıkta katkı payının kaldırılması, taban maaşının ve bayram ikramiyelerin asgari ücret düzeyinde olması, kira ve yakacak yardımı yapılması gibi taleplerin iktidar tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Gürer, Türkiye’de sayıları 12 milyona ulaşan emeklilerin büyük çoğunluğunun yaşadığı en önemli sorunun geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Gürer, “Maaşları asgarî üretin altında olan milyonlarca emekli, çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor” dedi.

Pazara gidemez haldeler

Emeklilerin çoğunluğunun çarşı -pazar alışverişi düzenli yapacak gelire sahip olmadığını ifade eden Gürer, “Her gün gelen zamlar ile emekli geliri sabit kalınca baş edemez durumdalar. Elektrik ve ısınma giderleri ve kirada olanlar için ekmek iyice küçüldü. Bazı emekliler semt pazarlarına, fiyatlar düşer umuduyla geç saatlerde gidiyor. O zaman bile kilo ile alış veriş yapamaz haldeler. Beslenme, ısınma ve elektrik giderlerinin yanında bir takım elbise dahi alamaz durumdalar” diye konuştu. Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren pandemiden en ağır etkilenen kesimlerin başında emeklilerin geldiğine dikkat çeken Gürer, “Döviz kurlarındaki artış, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz ve başta temel gıda ürünleri olmak üzere tüm ürünlere art arda gelen zamlar, çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin belini iyice büktü” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi