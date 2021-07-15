En kısa zamanda sandık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da partisinin 1. Olağan Antakya ve Defne ilçe kongrelerinde konuştu.

Konuşmasına Evvel Temmuz bayramını kutlayarak başlayan Babacan, “Hiçbir vatandaşımız, devlet kapısının önünde korku ve endişe yaşamayacak. Devletin kademelerini, ayrımcılık yapmaksızın, bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımıza, liyakati baz alarak açacağız” ifadelerini kullandı. Babacan konuşmasında, “İnsanımızı yarınların Türkiye’sine dâvet ediyorum. Kimliği, inancı, ideolojisi ne olursa olsun herkesi özgürlük, adalet, ehliyet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkeleri etrafında, yeni bir birlikteliğe dâvet ediyorum. Bu davet; konuşmaktan korkmayan, fikirlerden korkmayan, farklı kimliklerden korkmayan, birbirinden korkmayan cesur bir Türkiye içindir. Bu davet; kuzunun kurda yem olmadığı bir Türkiye içindir. Sürekli olarak korku pompalayan mevcut hükûmete, en kısa zamanda, sandıkta dersini vereceğiz” dedi.

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