Erdoğan 7 il başkanını görevden aldı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 7 il başkanını görevden aldı. Karar Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre AKP Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman İl Başkanlığı’na Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı’na Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığı’na Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığı’na Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığı’na Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığı’na Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığı’na Mustafa Çağlayan’ı getirdiği duyuruldu. Haber Merkezi

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