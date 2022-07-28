Erdoğan’a dava açacağım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, kendisinin Başbakanlık dönemi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onlara makam verildiyse hepsi de onlara bir irade makamları verdi” açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. Hukuki dava açmayı düşünüyorum. Kimse başbakanlık yapmış birini ihanetle suçlayamaz. Çok açık ve net bir daha söylüyorum, benim sadakatim hesap vereceğim Allah’a, hukukuna hesap vereceğim millete ve inandığım değerleredir. Sayın Erdoğan neden beni genel başkan ilan etti? Bu kadar layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti? Bir hiçtim de niye emanet etti?

TV5 televizyonunu sorularını cevaplayan Davutoğlu da, Erdoğan’ın sözlerine “ihanet” ifadeleri üzerinden tepki gösteren Davutoğlu, “Bazı kavramlar yıpratılmamalı, yerinde kullanılmalı. Eğer yerinde kullanmazsanız o kavram bir gün gelir sizi vurur. İhanet çok ağır bir itham. Sayın Cumhurbaşkanının en büyük zaafı, hesaba çekileceği şey kibri, niteliğe düşman oluşu ve mutlak kudreti kendisinde görmesidir. Benim inanışım kulu kul olmayı engelleyen bir inanç. Müslümanın bir özelliği varsa şahsiyet sahibi olmasıdır. Bizim nihai sadakatimiz Allah’a, ait olduğunuz topluma, milletedir. Eğer faniler o ilkelere uyarlarsa sadakat gösteririm. O ilkelere uymayanlara değil Tayyip Erdoğan babam olsa sadakat göstermem. Benim hiçbir faniye nihai sadakatim yoktur” dedi.

Haber Merkezi