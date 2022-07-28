"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Erdoğan’a dava açacağım

28 Temmuz 2022, Perşembe
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, kendisinin Başbakanlık dönemi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onlara makam verildiyse hepsi de onlara bir irade makamları verdi” açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. Hukuki dava açmayı düşünüyorum. Kimse başbakanlık yapmış birini ihanetle suçlayamaz. Çok açık ve net bir daha söylüyorum, benim sadakatim hesap vereceğim Allah’a, hukukuna hesap vereceğim millete ve inandığım değerleredir. Sayın Erdoğan neden beni genel başkan ilan etti? Bu kadar layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti? Bir hiçtim de niye emanet etti?

TV5 televizyonunu sorularını cevaplayan Davutoğlu da, Erdoğan’ın sözlerine “ihanet” ifadeleri üzerinden tepki gösteren Davutoğlu, “Bazı kavramlar yıpratılmamalı, yerinde kullanılmalı. Eğer yerinde kullanmazsanız o kavram bir gün gelir sizi vurur. İhanet çok ağır bir itham. Sayın Cumhurbaşkanının en büyük zaafı, hesaba çekileceği şey kibri, niteliğe düşman oluşu ve mutlak kudreti kendisinde görmesidir. Benim inanışım kulu kul olmayı engelleyen bir inanç. Müslümanın bir özelliği varsa şahsiyet sahibi olmasıdır. Bizim nihai sadakatimiz Allah’a, ait olduğunuz topluma, milletedir. Eğer faniler o ilkelere uyarlarsa sadakat gösteririm. O ilkelere uymayanlara değil Tayyip Erdoğan babam olsa sadakat göstermem. Benim hiçbir faniye nihai sadakatim yoktur” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz, üniversite eğitimini de vuruyor

    “Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor

    Yarı tok, yarı aç yaşıyoruz

    Gazeteler tiraj kaybetti

    Otoda ÖTV düşmez

    Erdoğan’a dava açacağım

    Bu neyin hırsı?

    Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek

    Otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusuyuz

    Trablus’ta artan silahlı çatışmalar endişelendiriyor

    Gergin atmosferin gölgesinde Biden-Şi görüşmesi yarın gerçekleşebilir

    Meclis toplanacak, AKP katılmayacak

    Millet İttifakı en iyisini yapar

    Kutuplaştıran, Cumhurbaşkanı

    Yunanistan'daki yangın 7. gününde

    Bolu Valiliği: 41 vatandaşımızın tedavisi sürüyor

    Hollanda’da yol kapatma eylemi devam ediyor

    3 günde 38 bin araca 'radar'la ceza yazıldı

    Son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas keşfedildi

    Aşırı sıcağa bu şekilde çözüm buldular

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her kemalin bir zevali var
    Mikail YAPRAK

    Sahi, biz dindar mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Peygambere nasıl vahiy gelirdi?
    Genel

    Erdoğan’a dava açacağım
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet gençlik modeli
    Genel

    Kriz, üniversite eğitimini de vuruyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harb-i Umumî ve Alemdar Vakası
    Genel

    “Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.