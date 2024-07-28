Erdoğan: Abbas’ı davet ettik, gelmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Sektör Temsilcileri Buluşması’na katıldı.

Türkiye’den bazı siyasi partilerin, “Şu anda hükümet Filistin Başkanı’nı Türkiye’ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun” dediğini belirten Erdoğan, “Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde her toplantıda dile getiriyoruz” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 452

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.