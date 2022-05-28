"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Erdoğan, Aliyev ile görüştü

28 Mayıs 2022, Cumartesi 19:57
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.

AA

Etiketler: Erdoğan, Aliyev
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Kiralık konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

    Putin'den tahıl mesajı

    İsrail askeri yine çocuk öldürdü

    Rus ordusu savaşın başından itibaren 30 bin askerini kaybetti

    Rusya'dan "Türkiye" açıklaması

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisanslar verildi

    İran'da bir binbaşıya suikast düzenlendi

    Konut krizi büyüyor

    Darbeleri lânetlemenin en iyi yolu demokrasiyi tesis etmektir

    Basına pranga kanunu

    Rusya, pirinç ihracatını yasaklayabilir

    Seçim güvenliği komisyonu 4. kez toplandı

    Günlük garanti kara deliğe dönüşüyor

    Atık malzemeleri oyuncaklara dönüştürdüler

    Akile’yi keskin nişancı vurmuş

    Türkiye'de son 24 saatte 940 vaka gözlemlendi

    En yeşil çayı üretiyor

    Erken seçim işareti

    Kapananlar artıyor, açılanlar azalıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray keyfîliğine hukukun cevabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Falso üstüne falso…
    H. Muharrem OKUR

    İşten atılanlara hediye külliyat
    Genel

    Konut krizi büyüyor
    Ali FERŞADOĞLU

    “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” demek kadere itiraz değil mi?
    Ahmet BATTAL

    Muhalefette değil icraatta ittifak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Keyfilik bitsin
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ahkâm-ı asr” ve biz...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.