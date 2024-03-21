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22 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Erdoğan “biraz daha sabır” istedi

21 Mart 2024, Perşembe 17:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde konuştu.

Erdoğan “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini Nisan’ın ilk haftasında hesaplarına yatırıyoruz. Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Ama asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun için de enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak İnşallah yine başaracağız. Devletimizin imkanları büyüdükçe, geliri arttıkça omuzlarındaki yük biraz daha azaldıkça, ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız. Sizlerden biraz daha sabır, biraz daha dayanışma bekliyorum” dedi.

Burdur - Anka

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