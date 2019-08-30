Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Lafla tehdit olmaz, söyleyecekleri ne varsa söylesinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'den ayrılan isimlerin yeni parti çalışmalarıyla ilgili olarak "Arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Böyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda onlar söyleyebilecekleri ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma çalışmaları yürüttükleri, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin gibi isimlerin AK Parti'den istifa ettikleri belirtilerek, "Davutoğlu'nun katıldığı bir TV programında çok tartışılan bir cümlesi olmuştu. 2015 seçimlerini 7 Haziran-1 Kasım aralığını kastederek terörle iyi mücadele etmediği konusunda kendisine eleştiriler yöneltilmişti, buna karşı 'O dönemki dosyaları açarsam bazı isimler insan içine çıkamazlar' dedi. Hem bu sözleri hem de yeni parti adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz bunları geçmişte yaşadık. Öyle bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Böyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda onlar bu söyleyebilecekleri bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Döksünler ki biraz daha fayda elde edebilirler ama bizim böyle bir endişemiz yok.

Bu hafta sonu Konya'dayım. Orada da birçok açılışlarımız var. Çarşamba Sivas'tayım, orada da açılışlarımız var. Laf değil iş üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz."