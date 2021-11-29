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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Erdoğan’dan helallik beklerim

29 Kasım 2021, Pazartesi 17:30
2002-2007 yılları arasında AKP iktidarının ilk Meclis Başkanı olan, 2009-2015 arası da Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan, ardından aktif siyasetten çekilen Bülent Arınç, BBC Türkçe’nin sorularını cevapladı.

“Sayın Erdoğan’ın gönül almasını bekliyor musunuz sizden?” sorusuna Arınç, “Kardeş diyebildiğim bir insan bana sahip çıkmazsa ben bundan gücenirim. Bunun da helallik olarak bana dönmesini isterim. Biz bunları kendi aramızda halledeceğiz inşallah. Bundan dolayı bir kırgınlığım elbette vardır ama bunu reddedecek noktada değiliz” cevabını verdi.

Haber Merkezi

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  • Mehmet

    30.11.2021 00:08:42

    Arınç bey sen işinden aşından itibarından olmadın. Ne helallasmasindan söz ediyorsun anlamadım fakat on binlerce ĶHK larla nasıl helallesilecek ama bilemem.

Risale-i Nur Külliyatı

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