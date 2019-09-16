Erdoğan ile Putin baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı bugün Ankara'da düzenlenecek İdlib için yol arayışı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesine ilişkin Ruhani'den açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde basına kapalı ve bir buçuk saat süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" heyetler arası görüşmelerin ardından yapılacak. AA

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