Erdoğan’ın tercihlerinin sonucu yaşıyoruz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sunduğu Bi’KARAR Ver’in konuğu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Poyraz, devletin şahıs devleti haline geldiğini vurgulayarak, “Erdoğan, tek kişi olarak ülkeyi yönetmeye çalışıyor. 2 yıl önceki sözlerini tekrarlıyor. Şu an yaşadıklarımız Erdoğan’ın tercihlerinin sonucu. Erdoğan, ülkeyi belediye, kendisini de belediye başkanı sanıyor” ifadelerini kullandı. Olağanüstü hal döneminde çok sayıda insanın KHK’lar ile haksız yere ihraç edilmesini eleştiren Poyraz, ülkedeki temel sorunun bireysel güven sorunu olduğunu belirtti. Poyraz, “Türkiye’de örgüt ve terör kavramı değişebiliyor. Bugünün kahramanı yarının teröristi olabiliyor” diye konuştu.

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